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Аргентинец обратился к Роберту после получения награды.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси после получения Золотого мяча-2021 обратился к конкуренту на награду Роберту Левандовски.

"Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовски. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты должен был стать обладателем Золотого мяча.

Думаю, France Football должен вручить тебе награду за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", — цитирует аргентинца Bayern & Germany.

Напомним, Месси является рекордсменов по количеству Золотых мячей — у аргентинца теперь их семь, тогда как у Криштиану Роналду — пять.

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