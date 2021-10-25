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Игра состоится в декабре 2021 года.

Каталонская Барселона и аргентинский Бока Хуниорс договорились о матче памяти легендарного Диего Марадоны.

Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Предварительно он запланирован на 14 декабря 2021 года.

Он будет посвящен годовщине смерти Диего Марадоны. Победитель данного противостояния получит кубок памяти Марадоны.

Отметим, что за свою карьеру Марадона успел поиграть за обе команды. Хотя самый яркий отрезок провел в Наполи.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца.