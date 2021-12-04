Франция

Аргентинец поделился мнением о своих успехах.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поразмышлял о своих достижениях после завоевания седьмого Золотого мяча.

"Я никогда не говорил, что я – лучший в истории, и даже не думал об этом. Для меня считаться одним из лучших в истории вполне достаточно. Я о таком даже не мог мечтать. Меня это не очень интересует, это ни на что не влияет.

Мне никогда не нравилось быть ролевой моделью или давать советы. Я боролся ради достижения своих желаний. Сначала я хотел стать профессиональным футболистом, после – я трудился ради собственного прогресса и достижения новых целей в каждом сезоне. Во всех этих моментах мне сопутствовала удача. Верю, что Бог выбрал так, чтобы я всего добился", – рассказал Месси в интервью изданию France Football.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 12 поединков в составе парижан, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Месси стал вторым среди самых возрастных обладателей Золотого мяча.