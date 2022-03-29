Аргентина

Про це повідомив батько гравця ПСЖ.

До того, як завершити кар'єру гравця, Анхель Ді Марія має намір повернутися до клубу, де розпочав свою професійну кар'єру — повідомив журналіст Фабріціо Романо з посиланням на батька футболіста, Мигеля Ді Марію.

Контракт 34-річного гравця з ПСЖ закінчується у червні 2022 року. Клуб не пропонував його подовжити.

Можливо, Анхель влітку повернеться до Бенфіки, де розпочалася його європейська кар'єра.

Після здобуття путівки на чемпіонат світу 2022 року Ді Марія оголосив про прощання зі збірною Аргентини.

Півзахисник провів 121 матч за національну збірну Аргентини (24 голи) та грав за Росаріо Сентрал (39 матчів в усіх турнирах, 6 голів), Бенфіку (124, 15), Реал (194, 37), Манчестер Юнайтед (32, 4) та ПСЖ (289, 90).