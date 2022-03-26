ЧМ-2022. Отбор

Форвард зробив гучну заяву про закінчення міжнародної кар’єри.

Напередодні вночі відбулася гра 17-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022 в зоні Південної Америки, у якій збірна Аргентини здобула впевнену домашню перемогу над Венесуелою з рахунком 3:0.

Один із голів та гольова передача "бьянкочелесті" в цій грі опинилися на рахунку нападника французького Парі Сен-Жермен Анхеля Ді Марії, який уже після фінального свистка, замість традиційного після матчевого інтерв’ю, зробив заяву в пресі стосовного майбутнього своєї міжнародної кар’єри в одній із соціальних мереж.

"Я просто хочу сказати вам спасибі за отриману величезну любов.

Завжди мріяв про все те, що я пережив у цю прекрасну ніч. Мабуть, це був мій останній матч у футболці Аргентини.

Сказати, що це була чудова ніч, нічого не сказати. Дякую, дякую і ще тисячу разів дякую. Хочу привітати всю команду з видатним матчем, який був зіграний. Ідеальний збіг обставин для того, щоб продовжувати рости та мріяти разом.

Уперед, Аргентино!", — заявив 34-річний футболіст.

У складі збірної Аргентини Ді Марія з моменту дебюту в матчі проти Парагвая 6 вересня 2008 року (1:1) провів 120 ігор, забивши 23 голи.