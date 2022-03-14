Франция

Аргентинець може повернутися до Бенфіки.

Анхель Ді Марія вирішив залишити ПСЖ влітку 2022 року — повідомляє AS.

Після поразки від Реала в Лізі чемпіонів 34-річний півзахисник розчарувався у спроможності клубу виграти цей турнір та хоче спокійно дограти до завершення кар'єри.

Одним з варіантів є Бенфіка, де Анхель розпочав свою європейську кар'єру у 2007 році.

Ді Марія провів 120 матчів (23 гола) за національну збірну Аргентини та досі є одним з її ключових гравців.

На клубному рівні Анхель грав за Росаріо Сентраль (39 матчів в усіх турнирах, 6 голів), Бенфіку (124, 15), Реал (194, 37), Манчестер Юнайтед (32, 4) та ПСЖ (289, 90).