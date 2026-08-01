Аргентинський форвард може повернутися на батьківщину, однак його пріоритетом залишаються європейські клуби.
Ікарді, gettyimages
01 серпня 2026, 17:34
Мауро Ікарді
був запропонований Бока Хуніорс.
Про це повідомляє журналіст Мартін Аревало
.
За інформацією джерела, 33-річний аргентинський нападник
наразі перебуває у статусі вільного агента
та розглядає варіанти продовження кар’єри.
Втім, пріоритетом Ікарді залишається отримання пропозицій від європейських клубів
, і лише після цього він готовий ухвалювати остаточне рішення щодо свого майбутнього.
За свою кар’єру Ікарді виступав за Сампдорію, Інтер, Парі Сен-Жермен
та Галатасарай.
На клубному рівні він провів 517 матчів
, забивши понад 280 голів
.