Мауро Ікарді був запропонований Бока Хуніорс. Про це повідомляє журналіст Мартін Аревало.

За інформацією джерела, 33-річний аргентинський нападник наразі перебуває у статусі вільного агента та розглядає варіанти продовження кар’єри.

Втім, пріоритетом Ікарді залишається отримання пропозицій від європейських клубів, і лише після цього він готовий ухвалювати остаточне рішення щодо свого майбутнього.

За свою кар’єру Ікарді виступав за Сампдорію, Інтер, Парі Сен-Жермен та Галатасарай. На клубному рівні він провів 517 матчів, забивши понад 280 голів.