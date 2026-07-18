Аргентина

Аргентинець зізнався, що поважає суперника, але сподівається, що той не покаже свій найкращий футбол.

Ліонель Мессі прокоментував майбутню зустріч із Ламіном Ямалем, поділившись очікуваннями від матчу.



“Ми спробуємо провести чудовий матч, але я сподіваюся, що він і його команда не покажуть свій найкращий футбол", — сказав аргентинець.



Слова Мессі прозвучали напередодні поєдинку та підкреслили повагу до молодої зірки Барселони, яка вже встигла зарекомендувати себе як один із найталановитіших футболістів нового покоління. Про це повідомив Фабріціо Романо.

На нинішньому чемпіонаті світу Мессі залишається одним із ключових гравців Аргентини. 39-річний капітан уже забив 8 м’ячів та віддав 4 результативні передачі у 7 поєдинках, допомігши своїй команді дістатися вирішальної стадії турніру.



Ламін Ямаль також допоміг збірній Іспанії дістатися до фіналу. Молодий вінгер збірної Іспанії відзначився 1 голом та також не раз ставав гравцем поєдинку.