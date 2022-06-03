Уругвайський нападник шукає новий клуб.
Едінсон Кавані, getty images
03 червня 2022, 20:45
Едінсон Кавані після завершення контракту з Манчестер Юнайтед перебуває у пошуках нової команди.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, уругвайський форвард привернув увагу і веде переговори з Севільєю, Атлетико, Реалом С та Вільярреалом.
У поточному сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.
Раніше повідомлялось, що в поверненні форварда зацікавлений Наполі.