Испания

Уругвайський нападник шукає новий клуб.

Едінсон Кавані після завершення контракту з Манчестер Юнайтед перебуває у пошуках нової команди.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, уругвайський форвард привернув увагу і веде переговори з Севільєю, Атлетико, Реалом С та Вільярреалом.

У поточному сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.

Раніше повідомлялось, що в поверненні форварда зацікавлений Наполі.