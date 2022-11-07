Аргентина

Матч був завершений достроково через малу кількість гравців на футбольному полі.

Сьогодні вночі, 7 листопада, відбувся матч за Трофей чемпіонів між Бока Хуніорс та Расингом – гра між чемпіоном Аргентини та володарем Кубка Професійної ліги країни.

В обох турнірах виграв Бока Хуніорс, тому було організовано півфінальний матч, у якому Расинг (друге місце у чемпіонаті) обіграв Тигре (фіналіст Кубка).

Основний час матчу було завершено із рахунком 1:1. У складі Боки відзначився Норберто Бріаско, а у Расинга — Матіас Рохас. Переможний гол був забитий на 119 хвилині, а його автором став хавбек Расинга Карлос Алькарас.

На полі кілька разів спалахували бійки, у тому числі – після святкування переможного голу. Головний арбітр Факундо Тельо видалив 10 гравців — трьох у складі Расинга і сімох у Боки. У результаті матч було завершено без догравання через малу кількість футболістів на полі.