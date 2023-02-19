Аргентина

Аргентинець підтвердив, що його міжнародна кар'єра добігає кінця.

Новоспечений чемпіон світу в складі збірної Аргентини Анхель Ді Марія зізнався, що на наступному Мундіалі точно не зіграє, але, можливо, він ще знадобиться на Кубку Америки.

"Вже не мрію про наступний чемпіонат світу. Вірю у свій виступ на наступному Кубку Америки, зроблю все можливе задля цього, хотів би зіграти там", — сказав Анхель.

Крім того, він вважає, що Мессі, попри вік, все ж варто зіграти ще на одному чемпіонаті світу.

"Мессі має грати на наступному ЧС. Це Лео. Сім Золотих м'ячів, трофеї Ліги чемпіонів, він виграв усе з Барселоною. Мессі найкращий в історії. Лео і решта має бути на найвищому рівні", — додав Ді Марія.

Раніше ми писали, що Ді Марія — перший гравець збірної Аргентини, забивавший у фіналах чотирьох турнірів.