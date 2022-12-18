ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Віковий гравець увійшов в історію команди.

Збірна Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2022 змагається проти збірної Франції.

Один з голів у першому таймі забив 34-річний вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія, який на клубному рівні виступає за Ювентус.

Відзначившись у воротах Уго Льоріса, Ді Марія увійшов в історію збірної Аргентини.

Він став першим гравцем, який забивав у чотирьох фіналах за команду — у фіналі Копа Америка, ЧС-2022, Олімпійських ігор та Фіналіссіми.

До Ді Марії ніхто з аргентинців не забивав у фіналах навіть двох змагань

Матч Аргентина — Франція розпочався о 17:00. За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.