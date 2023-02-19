Італія

До вашої уваги відео голів і найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 19 лютого, о 13:30.

У неділю, 19 лютого, міцний середняк і гроза авторитетів Лечче сенсаційно переграв Аталанту на її полі у матчі 23 туру італійської Серії А. Ця поразка, разом із перемогою Лаціо у Салерно, опустили бергамасків аж на шосту сходинку у таблиці.

Відзначимо, що данський форвард "Богині" Расмус Гойлунд забив у другому матчі поспіль, нехай це й не допомогло його команді здобути хоча би нічію.

Відео голів та огляд матчу:



Аталанта — Лечче - 1:2

Голи: Гойлунд, 87 - Сіссей, 4, Блен, 74

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал (Паломіно, 75), Джимсіті, Дзаппакоста (Соппі, 46), Мехле — Едерсон (Ворліцький, 75), Копмейнерс, Лукман, Бога (Муріель, 68) — Гойлунд.

Лечче: Фальконе — Галло, Туя (Чеккароні, 68), Баскіротто, Гендре — Малех (Аскілдсен, 72), Г'юмланд, Блен — Ді Франческо (Удін, 68), Банда (Стрефецца, 62) — Сіссей (Коломбо, 62).

Попередження: Демірал, Дзаппакоста, Меле — Ді Франческо, Галло, Блен.