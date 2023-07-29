Аргентина

Повернення зіркового виконавця до рідного континенту.

Уругвайський нападник Едінсон Кавані влітку минулого року ухвалив рішення перейти до складу іспанської Валенсії з англійського Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

Однак знадобився усього один сезон для того, аби 36-річний виконавець зрозумів, що помилився з власним вибором.

Наразі тривають важкі перемовини поміж гравцем і клубом стосовно того, як розійтись найменш болісним для обох сторін чином.

У той самий час італійський преса повідомляє, що наступним місцем виступів досвідченого форварда стане аргентинський клуб Бока Хуніорс.

Культовий колектив із Південної Америки домовився про контракт із Кавані й найближчим часом варто очікувати офіційне повідомлення щодо трансферу.

За минулий сезон Кавані зіграв 28 матчів, забивши сім голів та віддавши дві гольові передачі.