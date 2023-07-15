Іспанія

Форварду немає місця в складі, але він хоче отримати свої гроші.

Досвідчений уругвайський нападник Едінсон Кавані влітку минулого року став гравцем іспанської Валенсії на правах вільного агента, проте прихід Рубена Барахи на посаду головного тренера "кажанів" зумовив утворення ситуації, коли майстровитий виконавець був змушений сидіти на лаві для запасних, тоді як його команда до останнього боролась за виживання в "еліті".

Немає жодних підстав розмірковувати над тим, що становище 36-річного футболіста в іспанському колективі покращиться в новому сезоні, тому Кавані наразі перебуває перед складним вибором.

Точніше, це саме він ставить Валенсію в незручне становище своїм бажанням отримати всі до останнього кошти, які забезпечені йому контрактом до завершення наступного сезону.

Інший варіант — клуб має запропонувати Едінсону таку фінансову угоду, яка дозволить Валенсії зекономити кошти та зробить гравця вільним агентом.

А вже тоді уругвайця планує підібрати аргентинський Бока Хуніорс.

За футбольний рік Кавані відіграв 28 матчів, забивши сім голів та віддавши дві гольові передачі.