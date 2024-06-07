Аргентина

Через два роки Лео може зіграти на чемпіонаті світу.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, чи братиме він участь на чемпіонаті світу-2026.

"Це залежить від того, як я почуватимуся, в якій я буду фізичній формі. Варто ставитися до себе реалістично і знати, чи я на висоті, щоб мати можливість змагатися і допомагати моїм товаришам по команді.

До цього ще багато часу. Крім того, вік – це реальність, яку треба враховувати, хоч це число. Матчі, які маю попереду, не ті, що в Європі, де я грав кожні три дні як у Франції, так і в Іспанії.

Але це залежить від мого самопочуття та самовідчуття поруч із товаришами по команді, розуміння, чи залишаюся я на висоті, чи ні, – відповів аргентинець.