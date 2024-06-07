Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє текстову трансляцію товариського матчу, який пройде 7 червня та розпочнеться о 21:45.

У п'ятницю, 7 червня, збірна України проведе товариський матч проти Польщі в рамках підготовки до Євро-2024.

Польща — Україна: де дивитись товариський матч

Поєдинок відбудеться у Варшаві на Національному стадіоні. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.

Дивитися онлайн-трансляцію матчу Польща — Україна

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку з 21:45 за Києвом. Трансляція відбуватиметься безкоштовно і будь-хто охочий може приєднатися.

Зазначимо, що в Україні матч покаже платформа MEGOGO, а також Також трансляція буде доступна на регіональних каналах Суспільного.

Польща та Україна між собою грали дев'ять разів: чотири перемоги у поляків, три перемоги в українців і дві нічиї.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.