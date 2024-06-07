26 гравців, які зіграють на чемпіонаті Європи.
ЛУЇС ДЕ ЛА ФУЕНТЕ, GETTY IMAGES
07 червня 2024, 14:09
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив склад команди на Євро-2024.
Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад), Давид Рая (Арсенал).
Захисники: Хесус Навас (Севілья), Даніель Карвахаль, Начо (обидва — Реал), Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Емерік Лапорт (Ан-Наср), Дані Вівіан (Атлетік), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі).
Півзахисники: Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва – Реал Сосьєдад), Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ), Педрі, Фермін Лопес (обидва – Барселона), Алекс Баена (Вільярреал).
Нападники: Ламін Ямаль, Ферран Торрес (обидва — Барселона), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ніко Вільямс (Атлетік), Айосе Перес (Бетіс), Альваро Мората (Атлетіко), Хоселу (Реал), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад).
В остаточну заявку не включено трьох гравців: Пау Кубарсі (Барселона), Алеїш Гарсія (Жирона), Маркос Льоренте (Атлетіко).
На Євро-2024 збірна Іспанії зіграє проти Хорватії, Італії та Албанії.