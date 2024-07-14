Аргентина

Тренер незадоволений нововведенням.

Тренер збірної Колумбії Нестор Лоренсо незадоволений продовженням перерви у фіналі Кубка Америки.

"Коли правила змінюються для обох команд, коли погане поле для обох команд, коли погода погана для обох команд, я не можу сказати, погано це або добре для однієї сторони.

Але я не можу цього збагнути. Я хотів би, щоб усе було як завжди. Коли ми виходили на другий тайм через 16 хвилин, нас карали, а тепер, коли буде шоу, ми можемо вийти на 20 хвилині перерви. Гравці можуть охолонути, але це стосується обох команд", — сказав Лоренсо.

У фіналі Колумбія зіграє з Аргентиною. Матч відбудеться 15 липня о 3:00 за Києвом.

Нагадаємо, перерва після першого тайму триватиме 25 хвилин замість звичайних 15. Це пов'язано із виступом Шакіри.