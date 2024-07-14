Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олімпіаштадіон — фартовий стадіон для англійців.

Англія жодного разу не програла в Берліні в шести матчах, повідомляє Opta.

Англійці мають 4 перемоги та 2 нічиї на Олімпіаштадіон. Лише в трьох містах англійці грали більше, не зазнавши жодної поразки: в Гельсінкі (8), Амстердамі (7) і Сандерленді (7).

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня Англія зіграє з Іспанією у фіналі Євро на стадіоні Олімпіаштадіон в Берліні.

Початок матчу о 22:00. Слідкуйте за матчем в онлайн-трансляції на Football.ua.