Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Іспанія та Англія.

Іспанія та Англія розіграють поміж собою головний трофей чемпіонату Європи-2024 на полі берлінського Олімпіаштадіона.

Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Францією (2:1), залучив до стартового складу Карвахаля та Ле Нормана до оборони.

Гарет Саутгейт, на тлі перемоги над Нідерландами (1:0), використав із перших хвилин Шоу на лівому фланзі.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Вільямс — Мората.

Запасні: Рая, Реміро, Фернандес, Вівіан, Меріно, Хоселу, Торрес, Грімальдо, Баена, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Лопес.



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Фоден, Беллінгем — Кейн.

Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Александер-Арнольд, Тріпп’єр, Конса, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.



Гра Іспанія — Англія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.