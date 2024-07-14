Іспанія

22-річний футболіст може поповнити каталонський клуб наступного тижня.

Іспанський вінгер Атлетика Ніко Вільямс найближчим часом може перебратися в Барселону.

Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, каталонський клуб сподівається досягти повної угоди щодо трансферу 22-річного футболіста наступного тижня.

Раніше з'явилася інформація, що Вільямс розраховує укласти трудовий договір з Барселоною на п'ять років з окладом близько 9-10 мільйонів євро на рік.

У минулому клубному сезоні вінгер провів 37 матчів у всіх турнірах, забив вісім голів і віддав 19 гольових передач. Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість Вільямса в 60 мільйонів євро.