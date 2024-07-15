Аргентинець є найтитулованішим футболістом в історії.
Збірна Аргентини з Кубком Америки, gettyimages
15 липня 2024, 09:55
Аргентина з Ліонелем Мессі виграла Копа Америка, здолавши у фіналі Колумбію (1:0).
Для Мессі це 45-й трофей в кар'єрі. І він продовжує очолювати список найтитулованіших футболістів в історії. Нагадаємо, у бразильця Дані Алвеса, який завершив кар'єру, 43 трофеї, а у Кріштіану Роналду — 34.
Трофеї в кар'єрі Мессі:
У збірній Аргентини:
Чемпіон світу-2022
2-разовий переможець Копа Америка (2021, 2024)
Фіналісіма-2022
Переможець молодіжного ЧС-2005
Олімпійський чемпіон-2008
На клубному рівні:
10-разовий чемпіон Іспанії
8-разовий володар Суперкубку Іспанії
7-разовий володар Кубка Іспанії
4-разовий переможець Ліги чемпіонів
3-разовий клубний чемпіон світу
3-разовий володар Суперкубку УЄФА
2-разовий чемпіон Франції
Володар Суперкубку Франції-2022
Володар Кубка Ліг-2023