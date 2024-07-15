Аргентина

Аргентинець є найтитулованішим футболістом в історії.

Аргентина з Ліонелем Мессі виграла Копа Америка, здолавши у фіналі Колумбію (1:0).

Для Мессі це 45-й трофей в кар'єрі. І він продовжує очолювати список найтитулованіших футболістів в історії. Нагадаємо, у бразильця Дані Алвеса, який завершив кар'єру, 43 трофеї, а у Кріштіану Роналду — 34.

Трофеї в кар'єрі Мессі:

У збірній Аргентини:

Чемпіон світу-2022

2-разовий переможець Копа Америка (2021, 2024)

Фіналісіма-2022

Переможець молодіжного ЧС-2005

Олімпійський чемпіон-2008

На клубному рівні:

10-разовий чемпіон Іспанії

8-разовий володар Суперкубку Іспанії

7-разовий володар Кубка Іспанії

4-разовий переможець Ліги чемпіонів

3-разовий клубний чемпіон світу

3-разовий володар Суперкубку УЄФА

2-разовий чемпіон Франції

Володар Суперкубку Франції-2022

Володар Кубка Ліг-2023