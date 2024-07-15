Аргентина з Ліонелем Мессі виграла Копа Америка, здолавши у фіналі Колумбію (1:0).

Для Мессі це 45-й трофей в кар'єрі. І він продовжує очолювати список найтитулованіших футболістів в історії. Нагадаємо, у бразильця Дані Алвеса, який завершив кар'єру, 43 трофеї, а у Кріштіану Роналду — 34.

Трофеї в кар'єрі Мессі:

У збірній Аргентини:

Чемпіон світу-2022
2-разовий переможець Копа Америка (2021, 2024)
Фіналісіма-2022
Переможець молодіжного ЧС-2005
Олімпійський чемпіон-2008

На клубному рівні:

10-разовий чемпіон Іспанії
8-разовий володар Суперкубку Іспанії
7-разовий володар Кубка Іспанії
4-разовий переможець Ліги чемпіонів
3-разовий клубний чемпіон світу
3-разовий володар Суперкубку УЄФА
2-разовий чемпіон Франції
Володар Суперкубку Франції-2022
Володар Кубка Ліг-2023