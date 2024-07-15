Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу над Англією.

Напередодні збірна Іспанії перемогла Англію у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ніко Вільямс поділився власними враженнями від протистояння.

"Це, мабуть, найкращий день у моїй кар’єрі. Ми — чемпіони Європи, як би важко це не було.

Ми стали найуспішнішою збірною Європи на цьому турнірі. Попередні покоління вказали нам на вірний шлях.

У спорті, як і в житті, коли ти віддаєш усе, ти зрештою будеш винагороджений.

Ми увійшли в історію, перемігши чотирьох колишніх чемпіонів світу. Ми пройшли через найважчий шлях, і це говорить про менталітет нашої команди.

Це був довгий шлях зростання. Багато з нас були чемпіонами у віці до 17, до 19, до 21 року. Де ла Фуенте знав, що з нами треба робити", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем усього турніру.