Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Англією.

Напередодні у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії перемогла Англію.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ламін Ямал поділився власними враженнями від протистояння.

"Я дуже щасливий. Це просто мрія. Я з нетерпінням чекаю повернення до Іспанії та святкування з усіма вболівальниками. Це найкращий подарунок на день народження.

Коли Англія зрівняла рахунок, було неймовірно важко її стримати. Але я не знаю, із чого зроблена наша команда, але нам завжди вдається повертатись до гри", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем усього турніру.