Аргентина

Аргентинець отримав заслужену нагороду.

Аргентина виграла Копа Америка, здолавши у фіналі Колумбію (1:0). Вирішальний гол забив представник Інтера Лаутаро Мартінес.

Але не Мартінеса визнали гравцем фіналу, а його земляка, який провів останній матч у складі "альбіселесте", Анхеля Ді Марію.

У фіналі Ді Марія відіграв 117 хвилин, результативними діями не відзначився.

Раніше Ді Марія прокоментував завершення міжнародної кар’єри після перемоги на Кубку Америки.