Аргентинець отримав заслужену нагороду.
Анхель Ді Марія, твіттер Копа Америка
15 липня 2024, 16:04
Аргентина виграла Копа Америка, здолавши у фіналі Колумбію (1:0). Вирішальний гол забив представник Інтера Лаутаро Мартінес.
Але не Мартінеса визнали гравцем фіналу, а його земляка, який провів останній матч у складі "альбіселесте", Анхеля Ді Марію.
У фіналі Ді Марія відіграв 117 хвилин, результативними діями не відзначився.
Раніше Ді Марія прокоментував завершення міжнародної кар’єри після перемоги на Кубку Америки.