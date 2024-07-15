Гравець вважає, що іспанець мусить взяти найпрестижнішу індивідуальну нагороду.
РОДРІ ГРАВЕЦЬ, GETTY IMAGES
15 липня 2024, 15:39
Півзахисник збірної Іспанії Родрі вважає, що іспанський футболіст заслужив виграти наступний Золотий м'яч.
"Іспанський футбол заслужив стати володарем Золотого м'яча. Іспанія заслужила виграти Золотий м'яч.
Чесно кажучи, я хотів би, щоб нагороду виграв іспанець. Хто їм стане – мені все одно. Але це було б чудово.
Чув, що Даніель Карвахаль теж заслуговує на приз. Я дуже пишаюся тим, що роблю, та визнанням, яке отримую.
Але цю оцінку має дати хтось інший. Я приїхав, щоб виграти Євро", – сказав Родрі.
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