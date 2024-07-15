Іспанія

Гравець вважає, що іспанець мусить взяти найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі вважає, що іспанський футболіст заслужив виграти наступний Золотий м'яч.

"Іспанський футбол заслужив стати володарем Золотого м'яча. Іспанія заслужила виграти Золотий м'яч.

Чесно кажучи, я хотів би, щоб нагороду виграв іспанець. Хто їм стане – мені все одно. Але це було б чудово.

Чув, що Даніель Карвахаль теж заслуговує на приз. Я дуже пишаюся тим, що роблю, та визнанням, яке отримую.

Але цю оцінку має дати хтось інший. Я приїхав, щоб виграти Євро", – сказав Родрі.

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