Історична перемога Аргентини на Кубку Америки.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТА АНХЕЛЬ ДІ МАРІЯ, GETTYIMAGES
15 липня 2024, 15:09
Аргентина з Ліонелем Мессі виграла Копа Америка, здолавши у фіналі Колумбію (1:0).
Для Аргентини ця перемога стала історичною. Перемога на Копа Америка стала для аргентинців третьою звитягою поспіль у великих турнірах (Копа Америка-2021, ЧС-2022, Копа Америка-2024)
До цього єдиною командою, кому вдавалося здобути три кубки підряд була збірна Іспанії (Євро-2008, ЧС-2010, Євро-2012).
Нагадаємо, що найкращим гравцем турніру було визнано півзахисника Колумбії Хамеса Родрігеса.