Аргентина

Історична перемога Аргентини на Кубку Америки.

Аргентина з Ліонелем Мессі виграла Копа Америка, здолавши у фіналі Колумбію (1:0).

Для Аргентини ця перемога стала історичною. Перемога на Копа Америка стала для аргентинців третьою звитягою поспіль у великих турнірах (Копа Америка-2021, ЧС-2022, Копа Америка-2024)

До цього єдиною командою, кому вдавалося здобути три кубки підряд була збірна Іспанії (Євро-2008, ЧС-2010, Євро-2012).

Нагадаємо, що найкращим гравцем турніру було визнано півзахисника Колумбії Хамеса Родрігеса.