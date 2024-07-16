Аргентина

Аргентинець підбив підсумки Копа Америка.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу на Копа Америка-2024.

"Кубок Америки завершився, і насамперед хочу подякувати всім за привітання. Зі мною все гаразд, дякувати Богу, і сподіваюся, що скоро зможу знову вийти на поле і насолоджуватися тим, що люблю найбільше.

Я дуже щасливий, особливо тому, що ми досягли нашої мети. Ді Марія залишає нас, але з ще одним кубком. Ветерани, такі як Анхель, Отаменді та я, пережили це з особливим хвилюванням разом з іншими партнерами, які вже провели кілька турнірів та додали свій досвід, а також з молодою командою, яка викладається на повну у кожній грі.

Ми команда та сім'я. Дякую всім, хто нас підтримував, ця збірна має не тільки сьогодення, а й велике майбутнє. Вперед, Аргентино!" – написав Ліонель Мессі в Інстаграм.