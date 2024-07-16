Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua підбиває підсумки турніру Євро-2024, що завершився.

Фінальна частина чемпіонату Європи-2024 пройшла в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Як відомо, переможцем стала збірна Іспанії, яка у фіналі здолала англійців (2:1).

Football.ua підбиває підсумки турніру, виділяючи головні сенсації, відкриття, невдачі та розчарування.

Невезіння турніру — збірна України

Парадокс. Ми всі критикували збірну України після провального матчу з Румунією (0:3), і багато хто вже навіть опустив руки, мовляв, навіщо під час блекаутів дивитися матчі "синьо-жовтих", адже і так настрій не найкращий, а тут ще свої його погіршують. Однак потім колектив Сергія Реброва зібрався і здобув вольову перемогу над збірною Словаччини (2:1), а потім зіграв унічию з Бельгією (0:0).

Усі команди, які були в групі E, вийшли в плей-оф Євро-2024. Крім збірної України. І це за рівності очок! У Румунії, Бельгії, Словаччини та України по чотири очки в групі! Але не пройшли далі саме ми.

Сум у тому, що ми стали першою збірною в історії Євро, яка, набравши чотири очки, не зуміла пройти далі.

Друге, 4 набраних очки — рекорд України на групових етапах Євро. На Євро-2012 і Євро-2024 було набрано три очки, а на Євро-2016 — 0. Це був наш найкращий чемпіонат Європи, але, на жаль, без проходу в наступну стадію.

Ми вважаємо, що нам не пощастило. Невдача і тільки. А матч із Румунією був хорошим уроком. Черговим.

Сенсація турніру — Грузія вийшла в плей-оф

Почнемо з того, що збірна Грузії вперше зіграла на чемпіонаті Європи, та й узагалі на великому футбольному турнірі (грузини не грали ще на чемпіонаті світу). Путівку до фінальної стадії Євро-2024 збірна Грузії отримала завдяки Лізі націй.

На цьому грузини не зупинилися. На чемпіонаті Європи в Німеччині вони зуміли вийти в плей-оф, де на стадії 1/8 фіналу поступилися майбутнім чемпіонам — іспанцям.

У першому турі Грузія програла Туреччині (1:3), далі була нічия з Чехією (1:1), а також перемога над Португалією (2:0).

На відміну від збірної України, Грузії вистачило чотирьох очок, щоб вийти в плей-оф. І потрібно зазначити, що грузини провели яскравий Євро-2024, для своїх уболівальників вже точно. Є чим пишатися.

Відкриття турніру — збірна Туреччини

На груповому етапі збірна Туреччини виступала проти Португалії, Грузії та Чехії. Колектив Вінченцо Монтелли зумів набрати шість очок, посісти друге місце і вийти в плей-оф.

Суперником в 1/8 фіналу в турків була збірна Австрії — досить міцна команда, що виступає під керівництвом Ральфа Рангніка. Туреччина пройшла Австрію, а наступним суперником були Нідерланди. У чвертьфіналі ми змогли спостерігати за дуже цікавою грою, а результат зустрічі, можливо, дещо несправедливий. Але футбол такий — він не завжди справедливий.

Туреччина мала низку нагод, щоб зробити рахунок 2:2 і перевести гру в овертайми, проте захист "помаранчевих" грав самовіддано, а також потрібно віддати належне голкіперу Барту Вербрюггену, який зробив низку сейвів.

Однак абсолютно точно, що збірна Туреччина може пишатися своїми виступами на Євро-2024.

Розчарування турніру (збірна): Італія

Євро-2024 склався для збірної Італії дуже і дуже непросто вже з групового етапу. Непроста перемога над збірною Албанії, коли суперник забив гол уже на першій хвилині гри. Далі — поразка від Іспанії з рахунком 0:1. При цьому, рахунок не відображає реальний стан справ на полі. А в третьому турі — порятунок на 98-й хвилині гри і уникнення поразки в грі проти Хорватії.

Вийшовши в плей-оф, набравши чотири очки, збірна Італії зіткнулася зі Швейцарією. І тут колектив Лучано Спаллетті нічого не зміг зробити проти свого опонента. Поразка 0:2 і виліт із турніру.

З огляду на те, що збірна Італії на той момент була чинним переможцем Євро (вигравши турнір у 2020 році), вилетіти на стадії 1/8 фіналу — провал. Та й гра італійців на цьому турнірі була не найкращою, м'яко кажучи.

Розчарування турніру (гравець): Кіліан Мбаппе

Від головної зірки збірної Франції та однієї з головних зірок Євро-2024 (якщо не головної) чекаєш на впевнену гру, голи та результативні передачі, вагомий внесок. На чемпіонаті Європи в Німеччині Кіліан забив один гол і віддав два асисти.

Не завжди потрібно дивитися на цифри, проте за мірками Мбаппе вони скромні, але справа ще у внеску в гру. А внесок від новачка мадридського Реала був мінімальний.

Можна говорити ще про те, що Мбаппе отримав перелом носа в першому турі, і це вплинуло на нього під час проведення турніру. Можливо. Але до найкращих гравців світу завжди висока планка, тому Євро-2024 Кіліан може занести собі в пасив.

Відкриття турніру (гравець): Жорж Мікаутадзе

Жорж — найкращий бомбардир чемпіонату Європи-2024. Щоправда, нарівні з його п'ятьма гравцями. Такими, як Гаррі Кейн, Коді Гакпо, Дані Ольмо та іншими.

Наразі гравець Меца відзначився у воротах збірної Туреччини, забив із пенальті проти Чехії, що дало змогу грузинам не програти (1:1), реалізував пенальті в поєдинку проти Португлії (2:0).

За чотири поєдинки — три голи, провівши на полі 347 хвилин. Цілком гідний показник, і давайте не дивитися на те, що два голи було забито з пенальті. Він і грузини провели гарне Євро, вписавши себе в історію. Хоча б для своєї країни.

А тепер Мікаутадзе може опинитися в Ліоні. Монако, згідно з чутками, він уже відмовив.

Ганьба турніру — вболівальники збірної Сербії

Сербські вболівальники вивісили російські прапори на матчі групового етапу чемпіонату Європи з футболу між збірними Англії та Сербії.

На кількох триколорах написано "Бєлгород", "Йошкар-Ола", "Нерчинськ".

Можна залишити без коментарів? Адже й так усе зрозуміло...

Несподіванка турніру — велика кількість автоголів

На Євро-2024 було аж десять автоголів. При тому, що найкращі бомбардири мають у своєму активі по три голи.

Хоча "рекорд" попереднього чемпіонату Європи побитий не був — тоді їх було аж одинадцять. А до цього більш як дев'ять автоголів за турнір не було.

Це свідчить про те, наскільки важливою складовою в сучасному футболі є флангові передачі в штрафний. Ну і везіння, мабуть. Або невезіння.

Автоголами відзначилися: Гясула (Албанія), Вебер (Австрія), Калафіорі (Італія), Гранач (Чехія), Вертонген (Бельгія), Мален (Нідерланди), Мюльдюр (Туреччина), Акайдин (Туреччина), Рюдігер (Німеччина) і Ле Норман (Іспанія).

Сум турніру: Модрич і Роналду більше не зіграють на Євро

Майже точно. А хто їх знає... Але давайте будемо реалістами. Хорват і португалець провели свої останні чемпіонати Європи. Найімовірніше, Лука Модрич і Кріштіану Роналду вже не зіграють і на інших великих турнірах, як чемпіонат світу.

Дві легенди світового футболу, які вже на заході кар'єри. Не виключено, що хорват і зовсім завершить кар'єру через рік. А ось Роналду, найімовірніше, гратиме доти, доки дозволятиме здоров'я. Тобто ще роки два, як мінімум. А то й до 50 років?

У будь-якому разі, це дві великі втрати не тільки для своїх збірних, а й для футболу загалом. Час іде, нічого не поробиш.

Герой турніру — Луїс Де ла Фуенте

А тут міг би бути Гарет Саутгейт...

Збірна Іспанії провела впевнений Євро-2024, здобувши виключно перемоги. На стадії групового етапу дев'ять очок із дев'яти, потім перемоги над Грузією, Німеччиною (країна-господиня турніру), Францією і, звісно ж, у фіналі вирвана перемога у везучих англійців.

Також Іспанія стала першою європейською збірною, яка виграла 7 матчів на мейджері та встановила рекорд результативності на чемпіонатах Європи — 15 голів!

Навіть Гарет Саутгейт визнав, що Іспанія була найкращою командою на Євро-2024. Що вже тут і говорити, коли перевагу визнає опонент.

І в цьому величезна заслуга Луїса Де ла Фуенте. Мало хто бачив Іспанію серед фаворитів на перемогу на Євро. Насамперед усі думали про збірну Франції та Німеччини, багато в чому завдяки тому, що для німців чемпіонат Європи носив статус команди-господині.