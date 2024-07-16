Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Цікава інформація від британських ЗМІ.

Футболіст Реала Джуд Беллінгем не зміг проявити себе в якості лідера збірної Англії на Євро-2024.

Як стверджує The Athletic, Беллінгем не зумів завоювати довіру партнерів по національній команді. Молодий півзахисник перебуває в хороших стосунках із Трентом Александером-Арнольдом, але інших друзів у збірній Англії у нього немає.

Партнерів Беллінгема по збірній Англії також здивувало те, що гравець Реала неохоче відповідав на запитання журналістів під час турніру, хоча в ЗМІ його називали одним із лідерів команди.

Нагадаємо, що на Євро-2024 збірна Англії дійшла до фіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 1:2.