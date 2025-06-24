Аргентина

Кар'єра уругвайського воротаря продовжиться в чемпіонаті Аргентини.

Голкіпер Фернандо Муслера підписав контракт з Естудьянтес Ла-Плата на тлі майбутнього відходу з Галатасарая, передає офіційний сайт клубу.

Після майже 18-ти років у Європі нині 39-річний уругваєць вирішив повернутися до Південної Америки. Договір про співпрацю між гравцем і представником чемпіонату Аргентини розраховано до кінця 2026-го.

🦁 De los Leones al León. Listo para dejar todo. 👊🔛 pic.twitter.com/DTsXVLsN7V — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) June 24, 2025

Муслера в серпні 2007 року залишив рідний для нього Вондерерз і перебрався до Лаціо, який представляв протягом чотирьох сезонів. Із "б'янкочелесті" він виграв Кубок і Суперкубок Італії.

У серпні 2011-го Фернандо був придбаний Галатасараєм. Воротар став легендою "жовто-червоних", здобувши з ними 19 трофеїв протягом 14-ти років.

Раніше повідомлялося, що стамбульський клуб може замінити уругвайця колишнім голкіпером Арсеналу.