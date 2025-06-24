Кар'єра уругвайського воротаря продовжиться в чемпіонаті Аргентини.
Фернандо Муслера, estudiantesdelaplata.com
24 червня 2025, 18:46
Голкіпер Фернандо Муслера підписав контракт з Естудьянтес Ла-Плата на тлі майбутнього відходу з Галатасарая, передає офіційний сайт клубу.
Після майже 18-ти років у Європі нині 39-річний уругваєць вирішив повернутися до Південної Америки. Договір про співпрацю між гравцем і представником чемпіонату Аргентини розраховано до кінця 2026-го.
Муслера в серпні 2007 року залишив рідний для нього Вондерерз і перебрався до Лаціо, який представляв протягом чотирьох сезонів. Із "б'янкочелесті" він виграв Кубок і Суперкубок Італії.
У серпні 2011-го Фернандо був придбаний Галатасараєм. Воротар став легендою "жовто-червоних", здобувши з ними 19 трофеїв протягом 14-ти років.
Раніше повідомлялося, що стамбульський клуб може замінити уругвайця колишнім голкіпером Арсеналу.