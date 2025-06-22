Туреччина

Стамбульський клуб вкрай активно працює на трансферному ринку.

Голкіпер Саутгемптона Аарон Рамсдейл опинився на трансферному радарі Галатасарая, передає видання The Times.

"Жовто-червоні" націлилися на 27-річного англійця на тлі відходу з клубу його колеги за позицією Фернандо Муслери, який у Стамбулі провів 14 років. Повідомляється, що виліт "святих" до Чемпіоншипу призвів до активації пункту про клаусулу в контракт з Рамсдейлом.

Відкритим до свого відходу із Саутгемптона Аароном цікавляться й в АПЛ. Як і раніше, інтерес до нього виявляють Вест Гем і Ньюкасл, але жоден із клубів ще не зробив конкретних пропозицій.

Англієць має намір збільшити свої шанси на місце в заявці національної команди на чемпіонат світу-2026. Пропозиція Галатасарая може надійти у формі оренди з правом викупу.

"Святі" придбали Рамсдейла в Арсеналу наприкінці серпня 2024 року за 21.4 млн євро. Договір про співпрацю з гравцем було підписано за схемою "4+1". На рахунку Аарона 68 пропущених голів у 32-х матчах (4 "сухих") усіх турнірів у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялося, що "жовто-червоні" запропонували контракт колишньому капітану збірної Німеччини.