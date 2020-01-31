Бразилия 31 января 2020, 10:44 Пушечный гол Сантоса в региональной лиге Безумным выстрелом за пределов штрафной Раньел открыл счет в матче. Раньел, photo Santos FC 31 января 2020, 10:44 В рамках третьего тура Лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу) Сантос дома принимал Интернасьонал Лимейра. Поединок завершился в пользу хозяев — 2:0. Дубль в свой актив записал 23-летний хавбек Раньел. Особого внимания заслуживает его первый гол на 23-й минуте. Смотрим и наслаждаемся! Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте