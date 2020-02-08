Бразилия

Колумбиец подписал двухлетнее соглашение.

Полузащитник Фреди Гуарин продлил соглашение с Васку да Гама, сообщает официальный твиттер бразильского клуба.

Колумбийский хавбек поставил подпись под двухлетним контрактом с клубом, который рассчитан до декабря 2022 года.

Гуарин присоединился к Васку да Гама в сентябре прошлого года. В составе команды 33-летний игрок провел 12 поединков, отличившись тремя голами.

Ранее Гуарин выступал в составе таких клубов, как Энвигадо, Бока Хуниорс, Сент-Этьенн, Порту, Интер и Шанхай Шеньхуа.

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