Колумбиец подписал двухлетнее соглашение.
Фреди Гуарин (слева), Getty Images
08 февраля 2020, 10:57
Полузащитник Фреди Гуарин продлил соглашение с Васку да Гама, сообщает официальный твиттер бразильского клуба.
Колумбийский хавбек поставил подпись под двухлетним контрактом с клубом, который рассчитан до декабря 2022 года.
Гуарин присоединился к Васку да Гама в сентябре прошлого года. В составе команды 33-летний игрок провел 12 поединков, отличившись тремя голами.
Ранее Гуарин выступал в составе таких клубов, как Энвигадо, Бока Хуниорс, Сент-Этьенн, Порту, Интер и Шанхай Шеньхуа.
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