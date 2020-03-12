Жандрей был не в лучшем расположении духа после поражения от чилийского Коло-Коло.
Жандрей, Атлетико Паранаэнсе
12 марта 2020, 12:46
Атлетико Паранаэнсе проиграл Коло-Коло на выезде во втором туре Копа Либертадорес. Уже после финального свистка красную карточку получил голкипер бразильцев Жандрей.
Мяч был в центре поля, когда подбежавший Жандрей запулил им в сторону ворот чилийцев. Мяч прошел совсем рядом с арбитром, который расценил это как акт агрессии и удалил игрока с поля.
Теперь в группе С Копа Либертадорес у всех команд по три очка после двух туров. Кроме двух вышеуказанных команд в группе играют ФК Хорхе Вильстерман (Боливия) и Пеньяроль (Уругвай).