Бразилия

Жандрей был не в лучшем расположении духа после поражения от чилийского Коло-Коло.

Атлетико Паранаэнсе проиграл Коло-Коло на выезде во втором туре Копа Либертадорес. Уже после финального свистка красную карточку получил голкипер бразильцев Жандрей.

Мяч был в центре поля, когда подбежавший Жандрей запулил им в сторону ворот чилийцев. Мяч прошел совсем рядом с арбитром, который расценил это как акт агрессии и удалил игрока с поля.

EXPULSO! Jandrei chuta bola na direção do árbitro e leva cartão vermelho direto! Jogo foi encerrado depois do lance! #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/H668YtTpSz — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) March 12, 2020

Теперь в группе С Копа Либертадорес у всех команд по три очка после двух туров. Кроме двух вышеуказанных команд в группе играют ФК Хорхе Вильстерман (Боливия) и Пеньяроль (Уругвай).