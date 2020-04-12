Бразилия

Стало известно, где отбывает предварительное заключение кудесник мяча Роналдиньо.

Роналдиньо и его брат, вышедшие из тюрьмы под залог в 1,6 миллиона долларов, проживают одни в 4-звездочном отеле Palmaroga в Асунсьоне — сообщает Calciomercato.

Диньо выкупил целый этаж, хотя в полиции указано его место проживания в пентхаузе №104. Впрочем, из-за коронавируса отель закрыт для посетителей, и весь персонал, а также бассейн, тренажерный зал и прочие блага, находятся в его с братом распоряжении.

Суд над Роналдиньо за въезд в Парагвай по чужим документам запланирован на сентябрь 2020 года. Первоначально власти страны содержали экс-футболиста в тюрьме, опасаясь, что он сбежит в Бразилию, с которой у Парагвая нет договора об экстрадиции, но потом пошли навстречу обладателю Золотого мяча.

В данный момент следствие зашло в тупик, силясь уразуметь мотивы Роналдиньо для въезда в страну по настоящим паспортам реальных граждан Парагвая, в то время, как у Парагвая с Бразилией безвизовый режим, и Диньо достаточно было показать свой бразильский паспорт, который ему вернули в сентябре прошлого года после уплаты штрафа в 1,5 миллиона долларов.

По словам Роналдиньо, паспорта им с братом подарила парагвайская бизнесвумен Далия Лопес, которая в это время как раз проходит в качестве обвиняемой по делам об отмывании денег и неуплате налогов.

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