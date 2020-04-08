Бразилия

Легендарный бразилец будет находиться под домашним арестом в четырехзвездочном отеле.

Роналдиньо и его брат и агент Роберто выпущены под залог, но продолжат находиться под домашним арестом — сообщает BBC.

Легендарный бразилец внес залог в 1,6 миллиона долларов за себя и брата, и теперь будет дожидаться суда в одном из четырехзвездочных отелей столицы Парагвая Асунсьона.

Роналдиньо прибыл в Парагвай для презентации своей книги и кампании по помощи обездоленным детям, однако воспользовался для въезда в страну фальшивым паспортом, на чем и погорел, оказавшись за решеткой.

Роналдиньо, его брат и их адвокаты отрицают вину, утверждая, что дело против них сфабриковано.

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