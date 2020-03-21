Тесты

Football.ua предлагает пройти квиз о легендарном футболисте.

Сегодня Роналдиньо исполняется 40 лет. Встречает юбилей бразилец не в лучшей обстановке — он находится в парагвайской тюрьме за махинации с документами. Но, прямо скажем, многие из нас сейчас заперты в четырёх стенах.

Человеку, который творил настоящую магию на поле, мы посвятили очередной онлайн-квиз.

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Горка Элустондо

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