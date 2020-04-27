Бразилия

Бразилец поведал о том, как проводил время в тюрьме.

Легенда мирового футбола Роналдиньо впервые дал интервью после своего освобождения из парагвайской тюрьмы, в которую он угодил из-за поддельных паспортов.

"Я был невероятно удивлен, когда узнал, что мои документы фальшивые. С того момента мы оказывали полное содействие властям, пытаясь помочь им разобраться в этой проблеме. Это стало большим ударом для меня. Я никогда не думал, что попаду в такую ситуацию. Всю свою жизнь я пытался быть профессионалом и радовать людей своей игрой в футбол", — цитирует Роналдиньо ABC Color.

"В тюрьме я играл в футбол, раздавал автографы и фотографировался с другими заключенными — то, что делал всегда. Они меня хорошо приняли, хорошо относились. Только так мог помочь людям, которые, как и я, переживают непростые времена", — заключил бразилец.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо сменил тюремную камеру на 4-звездочный отель.

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