Бразилия

Маурисио Галиотте считает, что заполучить форварда ПСЖ будет крайне сложно.

Президент Палмейрас Маурисио Галиотте рассказал об интересе к Эдинсону Кавани, но считает потенциальную сделку маловероятной.

"Брат Кавани спросил, заинтересован ли Палмейрас в нем. Все клубы заинтересованы в таком футболисте, но мы знаем, насколько сложно осуществить такую сделку".

"Клубу интересен такой вариант. Я бы хотел, чтобы Кавани играл у нас, о чем и сказал агенту, но нужно быть реалистами – это очень сложная сделка", — приводит слова президента Палмейраса Fox Sports.

Напомним, что контракт Кавани с ПСЖ истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл нацелился на подписание Кавани.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.