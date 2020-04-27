Италия

Летом уругваец станет свободным агентом.

Форвард Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани, по всей видимости, покинет столицу Франции ближайшим летом. Уругваец не желает продлевать контракт с парижским грандом, истекающее предстоящим летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, агенты Кавани контактировали с представителями миланского Интера предлагая им услуги своего клиента.

В свою очередь, ПСЖ работает над тем, дабы уговорить Кавани продлить контракт.

Также 33-летний футболист имеет вариант продолжения карьеры в Ньюкасле и Атлетико.

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