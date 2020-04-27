Летом уругваец станет свободным агентом.
Эдинсон Кавани, Getty Images
27 апреля 2020, 15:29
Форвард Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани, по всей видимости, покинет столицу Франции ближайшим летом. Уругваец не желает продлевать контракт с парижским грандом, истекающее предстоящим летом.
По информации La Gazzetta dello Sport, агенты Кавани контактировали с представителями миланского Интера предлагая им услуги своего клиента.
В свою очередь, ПСЖ работает над тем, дабы уговорить Кавани продлить контракт.
Также 33-летний футболист имеет вариант продолжения карьеры в Ньюкасле и Атлетико.
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