Бразилия

Бразилец рассказал о том, чем занимался в Украине в отсутствие игровой практики в Динамо.

Находящийся в аренде в Коринтиансе из Динамо Сидклей рассказал о том, что уровень конкуренции в чемпионате Бразилии выше, чем в Украине. Также футболист рассказал о своих целях в новой команде.

"Находясь в Динамо, у меня не было много игровой практики и это при том, что там играют раз в неделю. К тому же там нет такой конкуренции как в чемпионате Бразилии. Но находясь без игровой практики в Украине, я много времени уделил саморазвитию".

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо и готов помочь команде, чтобы радовать болельщиков. Моя самая большая мотивация — выигрывать титулы с Коринтианс", — цитирует бразильца SportBuzz.

Напомним, киевское Динамо намерено обратить в ФИФА по вопросу аренды Коринтиансом Сидклея.

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