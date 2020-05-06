Бразилия

Бразильский клуб заинтересован в услугах экс-вингера Баварии.

Бывший нападающий Баварии Арьен Роббен попал в сферу интересов Ботафого, сообщает Globo Esporte.

Руководство бразильского клуба заинтересовано в услугах нидерландского вингера и хочет убедить его возобновить карьеру.

"Роббен – мой кумир, я считаю его выдающимся игроком. Существует риск, потому что он уже долгое время не играл. Я позвонил ему, и он ответил. Ему было приятно узнать об интересе со стороны Ботафого", – заявил вице-президент клуба Рикардо Ротенберг.

Напомним, Роббен завершил карьеру по окончании минувшего сезона, проведя в составе Баварии 10 сезонов.

Ранее сообщалось, что Ботафого ведет переговоры с экс-хавбеком Челси Джоном Оби Микелем.

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