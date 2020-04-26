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Экс-полузащитник Челси, Реала и Баварии рассказал, что думал снять "бутсы с гвоздя".

Прошлым летом Арьен Роббен завершил карьеру, но задумывался о ее возобновлении.

"Сначала я вообще не скучал по футболу, но потом наступил период, когда я снова загорелся. Появилось желание еще немного поиграть".

"Иногда это чувство появляется вновь и вновь. Вероятно, оно останется навсегда, ведь я спортсмен".

"Планы на будущее? Сейчас их нет", — приводит слова Арьена Роббена Goal.com.

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