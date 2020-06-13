Бразилия

Бывший полузащитник Динамо рассказал о своем трансфере в Киев, пагубных привычках и потраченных впустую деньгах.

Диого Ринкон начинал карьеру в Интернасьонале, а в 2002 году перешел в Динамо. Он пребывал на контракте в клубе семь лет, отметившись 71 голом в 190 играх чемпионата Украины.

"Когда Интер продал меня, мне позвонил президент. Он сказал, что не хотел, чтобы я уходил, но был обязан согласиться, потому что клуб погряз в долгах. Мне пришлось уйти, но я был счастлив в Европе", — цитирует Ринкона SCInternational.net со ссылкой на радио Gre-Nal.

Также Диого признается, что испытывал проблемы с алкоголем. Однако не уточняется, это было на протяжении его карьеры в Киеве или в другой период.

"Я был в депрессии два года. У меня был алкоголизм, я причинял боль всей семей. Но затем я обратился в специальное учреждение и выздоровел. Я встретил Иисуса и это изменило мою жизнь. Сейчас я служу Иисусу".

"Я растратил много денег. Вложился в бизнес, в который был неспособен войти. Это были деньги на ветер. Я не привык к деньгам, а потом они внезапно свалились на меня, как с неба. Сложно с этим справляться. В футболе тебя окружат фальшивые друзья. Многие подбираются поближе, чтобы только навредить. Нужно быть осторожным".

Диого Ринкон был одним из первых бразильцев в истории Динамо, а первым – Леандро Машаду. Вы можете почитать о нем в отдельном материале.