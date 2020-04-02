Фан-сектор

В рамках проекта "Фан-Сектор" Football.ua публикует материал Антона Левтринского, в котором наш читатель рассказывает о бразильском легионере Динамо.

23 июля 2002 года Игорь Суркис на пресс-конференции представил свое первое приобретение в качестве президента Динамо — бразильца Леандро Машаду, ставшего еще и первым бразильцем в истории клуба.

В те годы чемпионат Бразилии переживал финансовые проблемы, и многие клубы, в том числе Фламенго (из которого Машаду и перешел), не выполняли условия контрактов. Леандро был один из самых высокооплачиваемых игроков Фла, и в какой-то момент клуб решил от него отказаться. Футболист вынужден был задуматься о продолжении карьеры за пределами Бразилии.

Агент футболиста Жорже Машаду (однофамилец) имел предложения для своего клиента из Японии, Турции. Велись довольно серьезные переговоры с берлинской Гертой. Но футболист выбрал Динамо, руководство которого было более конкретно в предложении нежели немцы. В Динамо практически сразу начали петь дифирамбы экзотическому форварду, сравнив его показатель по забитым голам в среднем с Ромарио и Зико.

Многих заинтересовала сумма трансфера, но Игорь Суркис не вносил никакой конкретики (по данным Transfermarkt сумма трансфера составила 1 млн евро).

"Это не рекордный трансфер в финансовом плане, однако футболист не дешевый", – заявлял Игорь Михайлович.

В Динамо Машаду переходил не совсем "ноунеймом". С 11 по 21 января 1996-го в США проходил Золотой Кубок КОНКАКАФ и Марио Загалло включил его в окончательную заявку национальной сборной Бразилии на турнир. Партнерами Леандро в сборной были Нельсон Дида, Савио, Зе Роберто и Флавио Консейсао.

Основным игроком Леандро не был, но провел на турнире 2 матча и забил 1 гол — в ворота Канады, выйдя на замену на 74-й минуте.



Также Машаду принял участие и в финальном матче против Мексики. Он появился на поле на 64 минуте, но результативными действиями отметиться не смог. Бразилия уступила 0:2, довольствовавшись лишь серебром. Это был первый и последний вояж Леандро в сборную.

После турнира его купила Валенсия за 700 млн песет. За "летучих мышей" во всех турнирах он провел 20 матчей и забил 10 голов.



После одного сезона в Испании Машаду отправился в лиссабонский Спортинг, где стал любимчиком болельщиков. За весь сезон он провел 48 матчей и отметился 18 голами



В первом появлении в составе Динамо футболист, как ни странно, успел войти в историю киевского клуба. 31 июля 2002 года на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Пюник (4:0), благодаря голу Леандро "бело-синие" стали первым клубом в независимой истории Украины, забившими 1000 голов в официальных турнирах. Примечателен тот факт, что перед игрой Алексею Михайличенко журналисты задали вопрос: "Когда же мы все увидим на поле Машаду и Ринкона (пришел в Динамо спустя пару недель после Леандро)?"

“У них сейчас проходит период адаптации. Мы слишком мало их видели, чтобы говорить когда они точно появятся на поле. Все зависит от них: насколько быстро воспримут динамовские нагрузки и почувствуют стиль игры. В ближайшие несколько недель вряд ли можно на них рассчитывать.” – заявлял главный тренер Динамо.

Динамо - Пюник 4:0

Голы: Чернат, 15, Шацких, 65, Леандро, 84, Боднар, 90+4.

Динамо: Рева — Гавранчич, Боднар, Гусин, Несмачный, Дмитрулин, Мелащенко (Машаду, 69), Гиоане, Шацких, Чернат (Хацкевич, 80), Пеев (Кардаш, 62).



Алексей Михайличенко выпустил его на 68 минуте вместо Александра Мелащенко, а за 6 минут до конца основного времени, форвард отличился голом.

12 сентября 2002 года Динамо одержало свою одну из самых крупных побед в чемпионате Украины. Со счетом 8:0 была уничтожена полтавская Ворскла и Леандро Машаду принял непосредственное участие в погроме.

Сперва, после паса Гиоане на 7 минуте, Леандро забивает первый гол, а спустя 10 минут Леандро записывает на свой счет дубль после прострела Максима Шацких. Кроме него, в том матче по дублю на свой счет записали Максим Шацких и Диого Ринкон.

Динамо — Ворскла 8:0

Голы: Машаду, 7, 17, Шацких, 64, 83, Ринкон, 70, 77, Чернат, 71, Мелащенко, 80.

Динамо: Шовковский — Хацкевич, Саблич, Гусин (Ринкон, 68), Скоба (Леко, 60), Несмачный, Гиоане, Машаду (Мелащенко, 64), Шацких, Чернат, Пеев.



В целом, Леандро Машаду успел отметиться в 3-х турнирах за киевлян. Кроме гола в квалификации Лиги чемпионов, дубле в Чемпионате Украины, бразилец забил еще и в 1/16 финала Кубка Украины житомирскому Полесью (4:0). На 10-й минуте после навеса Алиева Леандро головой вколотил мяч в сетку.

Полесье — Динамо 0:4

Голы: Машаду, 10, Мелащенко, 25, Шацких, 29, Идахор, 83.

В конце 2002-го — начале 2003-го у Леандро начались проблемы в клубе, он начал сдавать и было заметно какое-то нежелание футболиста отдаваться своему делу. Как позже стало известно, инициатором такого отношению к клубу стала его жена, в связи с тем, что ей не понравился здешний климат. Машаду прибегнул к такому непрофессионализму со своей стороны, так как хотел покинуть клуб еще во время зимнего трансферного окна. В итоге Динамо продало бразильца за 800 тыс. евро португальской Санта-Кларе.

В сумме за основную команду киевлян Леандро Машаду провел 11 матчей, забил 4 гола, завоевав 2 трофея – Чемпионат и Кубок Украины в сезоне-2002/03.

Далее футбольная карьера дала ему возможность поиграть в таких клубах как: Санта-Клара (Португалия), Керетаро (Мексика), Сантос (Бразилия), Олимпия (Парагвай), Ульсан Хендэ (Южная Корея), Спорт Ресифи (Бразилия). В сумме, за время карьеры в этих клубах он завоевал четыре трофея.

Леандро Машаду завершил свою карьеру в 2008 году в возрасте 32 лет из-за проблем с коленом после финала Кубка Бразилии-2008, в котором его Спорт Ресифи одержал победу за счет выездного гола в противостоянии с Коринтиансом (3:3).

На чемпионате мира 2014 года он посетил матч Австралия — Нидерланды в Бейра-Рио и дал интервью Lancenet. Леандро признался, что скучает по футболу, но не думает о возвращении на работу в клубы.

“Я вышел на пенсию пять лет назад. У меня нет желания быть тренером или менеджером. Моя работа все еще с футболом, но теперь только с игроками”, – заявил Леандро.

Антон Левтринский, читатель Football.ua

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