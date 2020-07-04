Бразилия

Бразильский клуб должен был заплатить еще в марте, однако не выполнил обязательства.

Коринтиансу удалось урегулировать с Динамо вопрос о просроченном платеже за аренду левого защитника Сидклея, сообщает Globo Esporte. Бразильский клуб сумел договориться об отсрочке мартовского платежа.

"Коринфяне" арендовали Сидклея на сезон-2020 (чемпионат в Бразилии проходит в течение одного календарного года). За это они должны были заплатить 600 тысяч евро (позже Коринтианс в комментарии Globo уточнил, что 500 тысяч) четырьмя платежами: в марте, августе, октябре и декабре.

Финансовый директор Коринтианса Матиас Авила подтвердил отсрочку первого платежа, но не сообщил, какая теперь будет схема оплаты.

У бразильского клуба есть право выкупа Сидклея за дополнительных 4,4 млн евро, но такой сценарий выглядит крайне маловероятным.

После возвращения Сидклей сыграл за Коринтианс в шести матчах: двух на Турнире Флориды, двух в чемпионате Паулиста и еще двух в Копа Либертадорес.

Ранее защитник рассказал, что в чемпионате Бразилии конкуренция выше, чем в Украине. В Динамо он практически не играл, но, по его словам, занимался саморазвитием в это время.