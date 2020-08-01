Бразилия

Перед этим Доменек Торрент успешно работал в Нью-Йорк Сити.

Испанский специалист Доменек Торрент сменил Жорже Жезуша на посту главного тренера Фламенго, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на полтора года.

С июня 2018 по ноябрь 2019 Торрент тренировал Нью-Йорк Сити. С ним команда добилась лучшего результата в истории, дойдя до полуфинала плей-офф. Под его руководством Сити провел 60 матчей: 29 побед, 15 ничьих и 16 поражений

Domènec

Bruno Henrique, Gabigol

Domènec

Willian Arão, Willian Arão

Domènec 🎵 pic.twitter.com/Tvf7IWRKDo — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 31, 2020

Торрент помогал Хосепу Гвардиоле в Барселоне, Баварии и Ман Сити. Вместе с ним он выиграл 24 трофея за 11 лет работы.

Доменек – 12-й иностранец (шестой европеец, первый испанец) среди тренеров Фламенго. Его предшественник Жорже Жезуш из Португалии выиграл с командой пять турниров за 13 месяцев, среди которых – чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес , однако этим летом не смог отказать Бенфике и вернулся в Лиссабон.