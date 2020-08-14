Бывший игрок Шахтер возвращается на родину.
ВЕЛЛИНГТОН НЕМ, ФОТО: ФК ШАХТЕР
14 августа 2020, 09:54
Недавно Веллингтон Нем расторг контракт с Шахтером по обоюдному согласию и покинул Украину.
Издание globoesporte сообщает, что 28-летний полузащитник продолжит свою карьеру в Коритибе.
Бразильский клуб надеется закрыть сделку до конца недели. Сегодня, 14 августа, состоится финальная часть переговоров.
Также отмечается, что футболистом интересуется Форталеза. Оба потенциальных клуба Нема выступают в элите бразильского футбола.