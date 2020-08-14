Бразилия

Бывший игрок Шахтер возвращается на родину.

Недавно Веллингтон Нем расторг контракт с Шахтером по обоюдному согласию и покинул Украину.

Издание globoesporte сообщает, что 28-летний полузащитник продолжит свою карьеру в Коритибе.

Бразильский клуб надеется закрыть сделку до конца недели. Сегодня, 14 августа, состоится финальная часть переговоров.

Также отмечается, что футболистом интересуется Форталеза. Оба потенциальных клуба Нема выступают в элите бразильского футбола.